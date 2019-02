Progetto Alimentis, per un recupero equo e solidale degli alimenti

Promuovere il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale con la creazione di empori sociali solidali. È la principale finalità dell'avviso Progetto Alimentis, rivolto agli Enti locali e online nelle sezioni Notizie e Bandi del sito della Regione.



L'intervento si inquadra all'interno delle misure, predisposte dall'assessorato del Lavoro, contro lo stato di povertà ed emarginazione dei soggetti più deboli e rappresenta un modello efficace ed efficiente di distribuzione delle eccedenze alimentari, mediante la costruzione di una rete strutturata di operatori, capace, in prospettiva, di autosostenersi.



Attraverso l'avviso, con scadenza il 18 marzo, si intende individuare gli Enti Locali che vogliano realizzare "azioni virtuose a favore di soggetti reti territoriali virtuose", promuovendo la più ampia partecipazione di soggetti economici e del privato sociale: soggetti del terzo settore e del privato sociale, operatori del settore agro-alimentare, comprese le associazioni di categoria, del commercio alimentare, compresi gli esercenti della piccola, media e grande distribuzione alimentare, della ristorazione, della Grocery Alimentare (ovvero dei prodotti da supermercato) e dell'enogastronomia.



Sono tre le tipologie di attività oggetto dei progetti che verranno selezionati: la donazione, il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale; l'attivazione congiunta di iniziative economiche che, muovendosi nell'ambito del settore del cibo, consentano, nel corso di un periodo definito, di sviluppare la capacità di autofinanziamento delle attività sopra indicate; l'attivazione congiunta di percorsi di prossimità e accompagnamento dei soggetti vulnerabili in stato di forte emarginazione e lo sviluppo di opportunità lavorative in questo nuovo ambito, anche attraverso percorsi per la formazione di professionalità specifiche.