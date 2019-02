Rinvio a giudizio per il Presidente Bnl Abete

Il giudice ha deciso per il processo nonostante la Procura della Repubblica avesse chiesto il non luogo a procedere.

L'inchiesta era partita da una denuncia di una nota società di Qaurtu Sant'Elena che aveva contratto un mutuo con la Bnl ma aveva denunciando il pagamento di tassi di interesse superiori ai limiti di legge.

Il pm aveva ritenuto che Abete non fosse colpevole, in quanto mancava l'elemento soggettivo del reato.



Ma secondo il giudice del Tribunale di Cagliari, invece, ci sono le prove per mandare a processo il presidente della banca.

Abete dovrà comparire davanti ai giudici del Tribunale di Cagliari il 21 giugno prossimo.