Vertenza latte, i Pastori continuano la lotta

Sempre in atto l'avvertimento del non voto per le elezioni regionali di domenica.







La delegazione degli allevatori che ha participato al vertice al ministero dell'Agricoltura fa sapere che i pastori sardi sono disposti a continuare il tavolo delle trattative nonostante l'assenza degli industriali sardi al tavolo convocato a Roma.



I pastori sono ancora disponibili al confronto davanti al prefetto di Sassari



Nel frattempo, è stata rinviata "per problemi di convocazione del tavolo tecnico" l'assemblea degli allevatori prevista per sabato 23 febbraio a Tramatza (Oristano). "Se gli industriali dovessero continuare a snobbare i tavoli di confronto - avvertono i pastori - ci troveremo costretti a chiedere l'annullamento dei contratti in essere"

ll comportamento degli industriali è inqualificabile - denunciano gli allevatori - In una situazione di emergenza economica e sociale in cui le aziende di ovini stanno mettendo a rischio non solo il reddito di quest'anno, ma anche il loro capitale di bestiame per colpe legate alla mancata programmazione da parte dei trasformatori e in particolare degli industriali che sono responsabili del 60% della sovrapproduzione di Pecorino Romano, si permettono di non partecipare al tavolo dopo aver fatto una proposta che prevedeva un miserabile aumento dell'acconto a 72 centesimi senza alcuna garanzia di una griglia che porti il prezzo rapidamente ad almeno un euro come approvato da più di mille allevatori nell'incontro di Tramatza".