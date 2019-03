L'artista Adele Ceraudo madrina della solowomenRun 2019

L'esclusiva corsa femminile solidale organizzata da 42K in collaborazione con Apd Miramar, domenica 10 marzo raggiungerà la cifra record di 12mila donne iscritte, dopo la straordinaria progressione iniziata nel 2015 con 1600 partecipanti e proseguita tra il 2016 e il 2018 con 3500, 5300 e 7200 donne iscritte.



Sarà l'artista Adele Ceraudo la madrina della quinta edizione della Cagliari SoloWomenRun.



Sabato 9 marzo Adele sarà anche protagonista di un incontro speciale, aperto al pubblico, che si terrà all'Hotel Regina Margherita, in viale Regina Margherita 44, dalle 10.45, dove porterà la sua storia personale, raccontata con delicatezza ed emozione, segnata da momenti difficili e da ostacoli superati con coraggio e determinazione. Affermata artista, pittrice e disegnatrice, ha esposto le sue opere anche alla Biennale di Venezia e a Cagliari rivolgerà alle donne un messaggio di speranza, attraverso una performance molto apprezzata anche nella prima edizione di Leadership Arena, lo scorso ottobre a Barcellona.



L'appuntamento è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti, e sarà anche l'occasione per fornire gli ultimi dettagli sulla SoloWomenRun del giorno successivo e anticipare le prime informazioni sull'evoluzione della manifestazione in Sardegna nel 2020.



Adele Ceraudo darà anche il via ufficiale alla Cagliari SWR, diventata ormai l'evento sportivo più partecipato di tutta la Sardegna e tra le corse rosa più popolari d'Italia.



L'idea di Isa Amadi Carini, infatti, ha trovato la sua cassa di espansione senza confini proprio a Cagliari, dove arrivano partecipanti da tutta la Sardegna, ma anche dal resto d'Italia, grazie a un Comune che ha creduto e supportato fin dal primo giorno questa iniziativa che ha uno scopo solidale: le associazioni che avranno acquisito almeno 250 pettorali potranno presentare, entro il 3 marzo, un progetto finanziabile che sarà valutato dal comitato etico SWR presieduto dalla dott.ssa Isa Amadi. I primi tre della graduatoria potranno usufruire di un contributo derivante da parte della quota iscrizioni.