Iglesias. Furto nell'ex centro di accoglienza. 5 persone sottoposte a perquisizione

Le indagini dei militari hanno permesso di individuare i malviventi e recuperare parte della refurtiva. Nel mese di maggio 2019, a pochi mesi dalla chiusura del centro per immigrati, il proprietario della struttura ha notato l’ammanco di varie attrezzature che hanno fatto parte prima dell’Hotel e poi del centro di accoglienza: dalla denuncia presentata alla Stazione Carabinieri di Fluminimaggiore sono scattate le indagini, con l’apposizione di telecamere nella struttura.

"Dalla visione delle immagini - è indicato in una nota stampa diffusa dai Carabinieri - sono stati riconosciuti con certezza gli autori dei furti, che con estrema disinvoltura si recavano presso lo stabile per asportare qualsiasi cosa ritenuta di interesse, che si trattasse di attrezzatura da cucina, lampade o altro." Al culmine degli accertamenti i Carabinieri di Fluminimaggiore, nella mattinata di ieri, con l’ausilio dei militari di Buggerru ed Iglesias, sono state eseguite diverse perquisizioni: destinatari dei controlli sono stati due desulesi di 59 e 56 anni, entrambi con precedenti di polizia, una donna 46enne ed una ragazza 21enne entrambe di Cagliari ed incensurate, ed un 24enne originario di Iglesias, tutti residenti a Fluminimaggiore. All’esito delle operazioni è stata recuperata parte della refurtiva, per la maggior parte attrezzatura da cucina, ma gli accertamenti dei militari proseguono poiché - conclude il comunicato - si sono resi autori dei furti altri soggetti in corso di completa individuazione."