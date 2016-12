Cagliari, urbanistica in alto mare: una task force per smaltire 5mila pratiche di condono edilizio

CAGLIARI - Per venire incontro alle istanze dei cittadini che attendono una risposta alle loro richieste di condono edilizio e per riallineare i tempi di rilascio delle concessioni alle effettive esigenze dei cagliaritani, la Giunta comunale ha approvato l'avvio di un nuovo progetto di cantiere di lavoro con lo stanziamento di 450.000 euro derivanti dalle economie realizzate negli anni precedenti nella gestione di cantieri comunali a finanziamento regionale.

I dipendenti comunali del servizio di edilizia privata saranno affiancati da 8 nuove figure professionali: un ingegnere o architetto, sei geometri o periti edili e un esecutore amministrativo. Si potranno cosi accelerare significativamente i tempi di risposta per le oltre 5.000 pratiche di condono in attesa di risposta.

Il personale verrà selezionato e assunto per un periodo di 24 mesi sulla base di un iter procedurale che prevede l'invio della richiesta del Comune al Centro Servizi per il Lavoro, il quale dovrà predisporre un avviso pubblico di selezione e provvedere alla formazione della relativa graduatoria. Al Comune, sulla base della graduatoria, spetterà l'espletamento delle prove di idoneità e di assunzione.

Il cantiere prevede, oltre all'attività di esame, istruzione e definizione delle pratiche di condono e alla predisposizione degli atti amministrativi propedeutici al rilascio delle stesse, anche la scansione di tutti i documenti presenti in ciascuna pratica con l'obiettivo di arrivare ad una digitalizzazione dei documenti cartacei.

"La delibera - si legge in una nota della Giunta -, oltre che a vantaggio dei tanti cittadini in attesa del rilascio delle pratiche di condono, darà un piccolo contributo anche alle sempre maggiori richieste occupazionali, intervenendo nel delicato settore delle politiche attive per il lavoro che vede una sempre crescente domanda da parte dei giovani alla ricerca di un'occupazione e dei tanti disoccupati e inoccupati. Un'ulteriore ricaduta positiva di carattere economico andrà a incidere nel campo dell'edilizia che, con lo snellimento e l'accelerazione del rilascio delle pratiche di condono, potrà ricevere impulso per il rilancio di un settore che vede coinvolti migliaia di lavoratori e professionisti".

Nella foto gli uffici dell'assessorato comunale all'Urbanistica