Cenone di Capodanno, trionfo di spumante e lenticchie. Spesa totale di 2,3 miliardi

Borsino stabile rispetto al 2016 per cibi e bevande, gli italiani a tavola lasciano lontani gli alimenti costosi. Che, per accogliere il 2017, ritornano alla "tradizione dei gusti".







Per il cenone di fine anno gli italiani hanno speso 2,1 miliardi di euro per i cibi e le bevande, sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. A dirlo è la Coldiretti: c'è anche il ritorno a tavola dei prodotti più tipici della notte più lunga dell'anno. Lo spumante - sottolinea la Coldiretti - si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (89%) che hanno fatto saltare ben 60 milioni di tappi, ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell'88% dei menu che beneficiano delle tendenze salutistiche, dalla solidarietà con le aree terremotate dove le coltivano e forse anche perché in un periodo di crisi sono chiamate a portar fortuna secondo antichi credenze.

Si abbandonano le mode esterofile del passato con il 9% di italiani che si sono permessi le ostriche e l'8% il caviale. Resiste il salmone presente nel 56% dei menu ma in rialzo c'è il cotechino, presente in 7 tavole su dieci.