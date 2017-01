Cagliari, prezzi in aumento: +0,5%

A Cagliari, nel mese di dicembre 2016, l段ndice dei prezzi al consumo per l段ntera collettivit, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +0,5%, in controtendenza rispetto all段ndice del mese precedente quando aveva segnato -0,4%. L段ndice tendenziale ha segnato una variazione del +0,7%, in aumento rispetto al +0,2% del mese di novembre.