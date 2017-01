Tiscali, la crisi preoccupa. I sindacati: "In gioco futuro dell'azienda"

Prospettive incerte e preoccupazione per gli oltre mille lavoratori di Tiscali già in stato di agitazione e in attesa di conoscere i piani aziendali. I sindacati chiedono un intervento della Regione e del presidente Pigliaru perché "in gioco c'è il futuro del patrimonio industriale e tecnologico di una delle aziende più importanti della Sardegna".







CAGLIARI - La crisi di Tiscali preoccupa lavoratori e sindacati. Fondata dall'ex presidente della Regione Renato Soru e controllata da febbraio 2016 da un fondo russo, "Tiscali rischia di sgretolarsi disperdendo il suo know how e le professionalità dei dipendenti protagonisti dei processi innovativi che hanno portato l'azienda sarda nel panorama internazionale di settore". Lo affermano in una nota le sigle Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil e le Rsu.

Dopo le operazioni finanziarie e industriali - portate avanti nel 2016, pochi mesi dopo un accordo sul contratto di solidarietà - e in seguito alle voci insistenti su altre cessioni di rami d'azienda, l'attenzione dei sindacati a tutti i livelli ha superato la soglia di guardia: "Non possiamo accettare che l'azienda venga destrutturata e siano messi a rischio i livelli occupazionali", scrivono in una nota congiunta le segreterie regionali e territoriali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.

Tra le operazioni c'è l'accordo commerciale con Fastweb, che ingloberebbe – insieme a 50 dipendenti - clienti, divisione Business e gestione dell'appalto milionario vinto da Tiscali per la fornitura dei servizi di connettività alle pubbliche amministrazioni. Poi, in via di definizione, l'affitto per sette anni delle attività legate al reparto Information Tecnology - con i suoi 170 dipendenti - alla neonata Engineering Sardegna srl, piccola creatura della multinazionale dell'ingegneria informatica Engineering spa.

"Sin qui le poche informazioni ufficiali, sulle quali sono in corso trattative sindacali, poi - si legge nella nota - ci sono le tante indiscrezioni, alimentate anche dall'assenza di chiarezza che ha contraddistinto sino ad ora le relazioni industriali. Fra queste il futuro di progetti speciali come Streamago che, se venissero confermate le richieste avanzate agli ingegneri informatici affinché scelgano di seguire il progetto o magari restare al customar care Tiscali, andrebbero incontro a una cessione di ramo d'azienda".

Di certo ci sono il rinvio del pagamento degli stipendi di questo mese - annunciato con lettera formale alle rappresentanze sindacali – e il ritardo dei versamenti contributivi di alcuni mesi, che risultano però regolarmente trattenuti nelle buste paga.