Il freddo mette in ginocchio i produttori sardi di carciofi: "Perdite per 8 milioni"

CAGLIARI - La patria del carciofo, Samassi, Serramanna, Villasor, Nuraminis, dove si produce circa il 50 per cento del carciofo sardo, è stata mandata ko dal gelo, con il danneggiamento di circa il 60 per cento del raccolto. “Il 2016 si è chiuso male, ma il nuovo anno è cominciato peggio – afferma il presidente della cooperativa Arpos di Sanluri Priamo Picci -. Le notti dal 30 dicembre al 2 gennaio hanno danneggiato le carciofaie, quella dell’epifania è stata il colpo di grazia che ha compromesso la stagione”.

Un danno sul danno, visto che i produttori sardi arrivavano da una stagione, quella dello scorso anno, pessima per motivi, opposti: allora furono le temperature alte a favorire e anticipare la maturazione dei carciofi congestionando il mercato: in un mese ci si è ritrovati il prodotto che sarebbe dovuto essere diluito in tre mesi, con il conseguente crollo del prezzo da 70 a 30 centesimi.



Quest’anno la stagione è iniziata malissimo per i produttori sardi, ed in particolare per quelli della Valle del Coghinas. “La grandinata del 6 novembre ha danneggiato il raccolto di 100 ettari – spiega il presidente della cooperativa della Valle del Coghinas Giovanni Pes -, causando circa 1 milione di euro di danni. Per fortuna – continua – siamo stati graziati dalle gelate e dopo un dicembre nero si prospetta un gennaio positivo con prezzi che si attestano sui 70 centesimi a carciofo”.



I colleghi del sud Sardegna sono messi peggio, anche perché in molti casi non potranno neppure usufruire del paracadute assicurativo a causa dei mancati rimborsi. Circa il 65 per cento del costo dell’assicurazione, infatti, viene rimborsato da Agea. “Fino a quando i rimborsi sono stati puntuali il sistema ha funzionato – spiega il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - consentendo ai produttori di coprire in banca i prestiti fatti per le assicurazioni. Quando invece Agea ha cominciato a pagare in ritardo o non pagare proprio, il sistema è saltato. In tanti aspettano i rimborsi del 2014 e 2015, qualcuno anche del 2013: per questo quest’anno hanno rinunciato all’assicurazione perchè non avendo la possibilità di indebitarsi ulteriormente”.



Una stagione nera dunque per una delle principali colture isolane. In Sardegna, terza produttrice italiana dopo Puglia e la Sicilia, si destinano alla coltivazione dei carciofi 12mila ettari. La varietà di gran lunga più prodotta è lo spinoso, circa il 60 per cento, segue il tema con il 15 per cento, il restante 25% è rappresentato soprattutto da violetto, terom, romanesco e apollo.