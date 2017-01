Aumento in busta paga, la sorpresa è "pubblica". Gli operai doppiano gli impiegati

Gli operai battono gli impiegati, "doppiando" l'aumento in busta paga. Tra il 2010 e il 2015 gli assegni delle tute blu hanno registrato un incremento del 9,4 per cento contro il 4,8 dei colletti bianchi. I dati sono contenuti nelle tabelle dell'Istat pubblicate nell'annuario statistico, ed elaborati dall'Adnkronos. I risultati generali sono condizionati dagli effetti del blocco del turn over nella pubblica amministrazione, che porta giù la media della categoria. Infatti esaminando i soli risultati del settore privato si scopre che le differenze si assottigliano notevolmente arrivando a meno di un punto percentuale (+9,4 per cento e +8,5 per cento).

Entrando nel dettaglio delle singole voci si scopre che in agricoltura si è registrano un incremento del 10,7 per cento per gli operai e del 10,4 per cento per gli impiegati; nell'industria l'incremento è stato dell'11,1 per cento per gli operai e del 12 per cento per gli impiegati; nei servizi privati la variazione è stata del 6,8% per gli operai e del 6,6 per cento per gli impiegati. Scendendo ancora di un gradino, per esaminare il trend delle sotto categorie, si scopre che all'interno del settore dell'industria a crescere di più sono stati i dipendenti che appartengono alle voci "estrazione minerali" (+13,3 per cento per gli operai e +13,2 per cento per gli impiegati), e "energia e petroli" (+13,2 per cento per entrambe le tipologie di lavoratori). Nei servizi privati le retribuzioni dei lavoratori crescono in modo diverso, con i risultati migliori per gli operai dei "trasporti, servizi postali" (+9,5 per cento) e per i dipendenti delle "telecomunicazioni" (+10,9 per cento).

Male invece per gli operai dei "servizi di informazione e comunicazione" che dal 2010 al 2015 hanno visto aumentare lo stipendio solo del 2,9 per cento. Tra gli impiegati a veder salire di meno il proprio stipendio sono stati quelli del credito e assicurazioni con un incremento del 6,1 per cento. Nella pubblica amministrazione quasi tutte le categorie sono rimaste bloccate agli stipendi del 2010, con l'unica eccezione dei vigili del fuoco che nel periodo 2010-2015 registrano un incremento del 3,1 per cento.

ADNKRONOS