Crociere, a Cagliari credono in un anno record: attese 400mila presenze

Sono le previsioni dell'Autorità portuale presentate questa mattina durante una conferenza stampa. In controtendenza rispetto al resto dello Stivale, infatti, nell'Isola l'anno appena iniziato dovrebbe essere più che soddisfacente visto che già il 2016 aveva fatto registrare buoni risultati. Secondo le previsioni si passerà dalle quasi duecentosessanta mila presenze nello scalo di Cagliari dello scorso anno, alle quattrocentomila e oltre previste nel 2017.

“Cagliari è pronta a fare la sua parte – ha spiegato l'assessore al Turismo del Comune di Cagliari, Marzia Cilloccu – perché crede tantissimo nel progetto del turismo crocieristico. Anche perché sarà un'ottima occasione per far conoscere la nostra città riqualificata, oltre che avere un tornaconto economico importante. Più di quattrocentomila persone che visitano Cagliari in una giornata e decidono di tornare, rappresentano un'occasione che non possiamo certo farci sfuggire”.