Olmedo, minatori al quarto giorno di protesta

Il presidio dei lavoratori all' ingresso della miniera di Olmedo, arrivato al quarto giorno e alla terza notte, prosegue nonostante l'azienda greca che ha rilevato le attività abbia battuto un colpo, inviando una lettera nella serata del 25 gennaio, in cui promette l'incontro che i lavoratori avevano chiesto venti giorni fa. Infatti i greci non hanno individuato una data specifica, parlando genericamente di "primi del mese di febbraio".

I lavoratori assieme ai segretari generali Filtcem, Femca, Ugl chimici, Gianfranco Murittu, Luca Velluto e Simone Testoni, hanno pertanto deciso di rimanere in presidio e sollecitano, ancora una volta, una data certa dai greci per discutere con loro del futuro della miniera di bauxite e di tutti i lavoratori oggi in mobilità.