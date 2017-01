Aumenta il reddito dei sardi, Sassari prima nell'isola

CAGLIARI – Conta meno abitanti, ma i portafogli sono più gonfi. Gli abitanti di Sassari, nel 2016, si rivelano più benestanti rispetto a quelli di Cagliari. Significa che il reddito dei sassaresi è cresciuto maggiormente rispetto a quello dei cagliaritani: in media 15996 euro per i turritani, duecento abbondanti euro in meno per i campidanesi. È questo il dato che più spicca nel report economico stilato dal 23esimo osservatorio di Findomestic (qui l'analisi legata alle spese per i beni durevoli negli ultimi dodici mesi).

Per la Sardegna, stando ai dati, note positive rispetto alla media di tutte le regioni del Mezzogiorno con una crescita dell'1,9%. Se Sassaricresce, stesso discorso vale per Oristano (incremento del 2 per cento, oltre 14mila euro annuali pro capite) e Nuoro (rialzo dell'1,9 per cento nel capoluogo barbaricino, 14300 euro per abitante).