Eurallumina, per il riavvio degli impianti si dovrà attendere

"La Conferenza di servizi Eurallumina è aggiornata alla prossima settimana per consentire ulteriori approfondimenti tecnici in materia paesaggistica". Questo il comunicato stampa inviato nella notte di martedì dalla Regione. Significa che la vertenza Eurallumina, aperta dal 2009 quando la produzione di allumina venne interrotta, non è ancora conclusa. Intanto i lavoratori non si arrendono e continuano il presidio a Cagliari davanti al palazzo della Regione.

