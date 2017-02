Protesta pastori, la Coldiretti esulta: "Sbloccati 100 milioni"

CAGLIARI - La protesta di migliaia di pastori e agricoltori della Coldiretti "ha già portato all’atteso sblocco di 100 milioni di euro di pagamenti comunitari dovuti alle imprese agricole ed allevamenti della Sardegna entro febbraio ma anche un pacchetto di aiuti per il settore ovicaprino di 6 milioni destinato per oltre il 50% alla Sardegna e il via libera all’acquisto di Pecorino Dop per almeno 4 milioni di euro da destinare ai poveri indigenti". Lo rende noto la Coldiretti al termine della mobilitazione di questa mattina a Cagliari e dopo le dichiarazioni del ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.