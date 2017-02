Federpreziosi, eletta la 30enne Maura Danese

Trentunenne, laureata in Economia Manageriale, Graduate Gemologist Gia e contitolare della gioielleria Marco Danese di Quartu, Maura Danese, che al momento sta completando il dottorato di ricerca in Scienze Economiche ed Aziendali all’Università degli Studi di Cagliari, è stata eletta all’unanimità presidente Federpreziosi di Confcommercio Sud Sardegna. Fanno parte del direttivo la Maria Francesca Piano (gioielleria Piano di Cagliari) ed Andrea Mudu (gioielleria Beautiful di Pula).

Secondo la neo presidente, per il comparto orafo gioielliero e argentiero, dopo anni di crisi si stanno aprendo degli spiragli, che potranno diventare opportunità se si investirà costantemente nella qualità del prodotto, nella professionalità e nell’innovazione. “L’obiettivo - afferma - è quello di consentire ai professionisti del settore di accedere ad un’offerta formativa costante in grado di aumentare le proprie competenze professionali, affinché le imprese possano essere pronte ad affrontare gli importanti cambiamenti del mercato. Inoltre cercheremo, attraverso l’associazionismo, di costruire un gruppo capace di ricoprire un ruolo attivo non solo nei rapporti Istituzionali ma anche nelle trattative commerciali al fine di avere voce nelle problematiche che affliggono il settore. Non dobbiamo però dimenticarci che la cultura, la tutela delle tradizioni e i valori della nostra terra sono aspetti fondamentali per la nostra crescita come imprenditori e come persone – osserva -. A tal fine abbiamo previsto l’organizzazione di eventi tematici in cui tradizioni della nostra terra, artigianato e gioielli si incontreranno per dei momenti di condivisone e crescita professionale. Il primo è previsto per l’8 di Marzo e avrà come tema 'L’Oro del Mare', con la partecipazione del Maestro del Bisso, Chiara Vigo”.

Infine, Maura Danese conferma l’impegno nello sviluppo delle linee di programma di Federpreziosi Confcommercio a livello nazionale e pone l’accento sulla lotta all’abusivismo e all’illegalità: “chiediamo alle amministrazioni locali e alle Istituzioni preposte un presidio costante affinché venga contrastata ogni forma di attività illegale a tutela della nostra categoria”.