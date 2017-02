Cities Challenge Italy, premi per la creazione di imprese: Cagliari tra le finaliste

L’obiettivo della sfida è quello di promuovere il sistema imprenditoriale locale e stimolare la creazione e l'attuazione di azioni capaci di creare nuovo valore per la città: quindi, a esempio, favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali, l'innovazione di quelle esistenti e l'attrazione di soggetti e capitali dall’esterno.

Nella seconda fase della sfida è fondamentale la partecipazione dei cittadini che, sino al 28 febbraro, potranno votare per Cagliari nel sito http://citieschallengeitaly.meta-group.com. Il voto dei cittadini sarà determinante per la scelta della città vincitrice, che per l'Italia sarà annunciata a Roma il prossimo 2 marzo. Per la vincitrice saranno organizzati dieci incontri di approfondimento su temi strategici per la città a cui parteciperanno relatori di fama nazionale e internazionale. Inoltre, i migliori progetti innovativi imprenditoriali provenienti dai giovani residenti nella città vincitrice verranno selezionati e accompagnati nel percorso di crescita. Ancora, per le imprese locali sono previste azioni di formazione specialistiche per lo sviluppo e l'innovazione nei mercati di riferimento.