Servizio di facchinaggio nei mercati civici di Cagliari, bando pubblico

Gli interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione merci e gestione delle celle frigorifere nei Mercati Civici di di San Benedetto, Via Quirra e Sant'Elia, dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le 12 del 10 marzo 2017.

La comunicazione, redatta secondo il fac-simile allegato all'avviso pubblico, dovrà essere inviata al Servizio Suap, Mercati, Attività Produttive e Turismo, Unità Operativa Direzione Mercati, tramite servizio postale, corriere o consegnata a mano, al Protocollo Generale del Comune di Cagliari – Via Crispi n.2.