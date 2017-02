Alitalia tra esuberi e rilancio (con Etihad). Cresce l'attesa per piano industriale

Cresce l'attesa per l'incontro tra il governo e i sindacati di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo) sulla questione Alitalia, in programma lunedì 20 febbraio. All'appuntamento - fissato alle ore 17 presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - prenderanno parte il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda e quello del Lavoro, Giuliano Poletti. "Aspettiamo con grande attesa l’incontro con il governo di lunedì prossimo", afferma il segretario nazionale della Filt Cgil, Nino Cortorillo, spiegando che "da parte nostra andremo ad illustrare la nostra posizione di allarme sulla situazione di Alitalia". Nemmeno Carlo Tarlazzi, segretario generale della Uiltrasporti, vuol sentir parlare di taglio dei salari e degli organici: "Condividendo quanto espresso dai ministri Delrio e Calenda che gli errori dei manager non devono ricadere sui dipendenti", il sindacato si aspetta dal nuovo piano strategico "un progetto non di carta ma di strategia industriale adeguata, che non deprima il lavoro, ma lo valorizzi, essendo questo il pilastro di sviluppo dell’azienda".

SOCI ALLINEATI SU FUTURO COMPAGNIA - In una nota diffusa da Alitalia si legge che il vicepresidente della compagnia, James Hogan "ribadisce il forte impegno di Etihad Airways nel sostenere il piano di rilancio di Alitalia". Hogan afferma che "Etihad e i soci bancari sono pienamente allineati sul futuro di Alitalia, nonostante il grande lavoro che rimane da fare per arrivare a una struttura di costi che possa permettere all'azienda di essere competitiva e economicamente sostenibile sul mercato". Il board di Alitalia prende atto anche della decisione di Roberto Colaninno di dimettersi dal cda, ringraziandolo "per l'importante contributo dato all'azienda negli anni".

CRESCE ATTESA PER PIANO INDUSTRIALE - I riflettori ora sono puntati sul nuovo piano industriale "rivisto", che arriva sul tavolo del cda alla fine del mese. Il board è aggiornato dall'ad Cramer Ball sulla situazione finanziaria di Alitalia: l'amministratore delegato ha spiega che la compagnia "è in linea con l'obiettivo di arrivare a una riduzione dei costi di almeno 160 milioni di euro nel 2017". Target che non comprende i risparmi legati alle misure sul costo del lavoro. Nessuna novità sull'ipotesi di una ricapitalizzazione della compagnia di bandiera italiana. Secondo Gaetano Miccichè, presidente di Banca Imi, "in questo momento è assolutamente impossibile dirlo". Anche sul tema di una possibile partnership con la tedesca Lufthansa Miccichè preferisce non sbilanciarsi: "È un discorso futuro".