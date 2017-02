Cagliari, il Comune cerca quattro bagnini per la stagione estiva

È in pubblicazione sul sito del Comune di Cagliari l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse per affidare il servizio di salvamento a mare sulle spiagge cagliaritane maggiormente frequentate. È prevista l'attivazione di una postazione a Calamosca e tre al Poetto: dal 16 di giugno al 15 settembre 2017.

La domanda deve essere indirizzata, entro il prossimo 31 marzo, a: Comune di Cagliari – Protocollo generale, Servizio di Protezione civile - via Roma 145 Cagliari. Non dovrà contenere alcuna proposta economica, ma soltanto la dichiarazione d'interesse a partecipare al bando. Le ditte abilitate (associazioni, società o cooperative) saranno successivamente invitate a formulare un'offerta per l'affidamento del servizio.

Per ulteriori informazioni può essere contattato Giovanni Musu, funzionario incaricato del Servizio Protezione civile, telefono 070.6776972.