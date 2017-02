Ryanair prosegue le selezioni di personale: il 16 marzo a Cagliari

Si svolgeranno il 16 marzo a Cagliari le selezioni di personale per lavorare con Ryanair. Ad annunciarlo Ŕ la societÓ Crewlink incaricata dalla compagnia aerea irlandese per le selezioni.







"Stiamo attualmente reclutando 100 posizioni come personale di cabina per operare a bordo di Ryanair - afferma Andrew Swan, General Manager di Crewlink - i candidati che avranno superato con successo il nostro corso di formazione riceveranno un attestato come Easa Cabin Crew e sarà garantito loro un contratto di 3 anni con Crewlink per lavorare come personale di volo a bordo degli aeromobili di Ryanair". Maggiori informazioni sul sito web di Crewlink: www.crewlink.ie