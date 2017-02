Nuove imprese agricole, al via il bando per gli under 41

Dal 15 marzo al 14 aprile 2017 sarà possibile presentare domanda per vedere finanziate nuove imprese agricole guidate da under 41.







CAGLIARI - Il presidente Francesco Pigliaru, in qualità di assessore ad interim dell'Agricoltura, ha firmato il decreto per l'avvio dei bandi che prevedono il finanziamento per l'avvio di nuove attività agricole con il primo insediamento in agricoltura dei giovani che non abbiano compiuto i 41 anni. Sarà quindi possibile presentare le domande a sportello tra il 15 marzo 2017 e il 14 aprile 2017.

A causa delle nevicate eccezionali del 16, 17 e 18 gennaio numerosi comuni di Nuorese, Ogliastra e Sassarese e la Federazione dei dottori agronomi e forestali della Sardegna avevano chiesto una sospensiva dei bandi di almeno 30 giorni per superare le criticità che si erano venute a creare a seguito del maltempo.