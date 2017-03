Elisoccorso in Sardegna, ad aprile il bando di gara

E' prevista per il prossimo 5 aprile la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento ed esercizio del servizio di elisoccorso della Regione Sardegna.







Lo scorso 28 febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea l'Avviso di preinformazione, atto preliminare e passaggio indispensabile per espletare la gara, predisposto e inviato dall'Ats - Assl di Olbia.

Nell'avviso vengono riportate sintetiche informazioni preliminari concernenti l'appalto: il servizio dovrà essere effettuato da tre basi, collocate all'interno di aeroporti dell'Isola: Cagliari Elmas ed Alghero Fertilia (entrambi h 12) e Olbia Costa Smeralda (h24); la stazione appaltante si riserva di modificare, in corso di durata contrattuale, la logistica, trasferendo una o più basi operative secondo necessità e/o opportunità. L'aggiudicatario - si legge ancora - dovrà fornire i velivoli, il personale di volo e tecnico, mentre il personale sanitario è a carico del Servizio Sanitario isolano.

Negli atti di gara sarà previsto che i velivoli debbano essere stati costruiti o aver ottenuto il certificato di navigabilità, la prima volta, non oltre un limitato numero di anni antecedenti alla data di ricezione delle offerte. Previsto l'obbligo di assicurare velivolo sostitutivo in caso di guasto o indisponibilità dell'aeromobile.

L'appalto include prestazioni accessorie, tra cui i servizi di formazione specifica al personale sanitario impiegato nelle operazioni di elisoccorso ed eliambulanza, servizi manutentivi sui velivoli, carburante e quant'altro occorra per mantenerli in perfetta efficienza e per le operazioni di volo; mappatura dei punti idonei di atterraggio notturno e stipulazione di accordi convenzionali con i Comuni dell'Isola in cui essi sono compresi finalizzati a consentirne l'utilizzo. La stazione appaltante fornirà, tra l'altro, i dispositivi elettromedicali e biomedicali, farmaci e dispositivi medici necessari per l'espletamento del servizio.

L'aggiudicazione avrà luogo in unico lotto, a mezzo procedura aperta telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore dell'appalto, compresa tra 11.000.000 e 11.600.000 euro annui, sarà specificato negli atti di gara. L'appalto, la cui durata contrattuale è di 8 anni, sarà espletato da ATS Sardegna.