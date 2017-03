Cagliari, ora il Comune assume. Dalla giunta Zedda piano per 56 nuovi posti di lavoro

Con l’approvazione del Piano triennale delle assunzioni 2017/2019, la Giunta pone le basi per l’assunzione di 56 nuove unità di personale a tempo indeterminato.

“Gli imminenti concorsi ci permetteranno di sopperire, almeno in parte, alla grave carenza di personale creatasi a seguito dei blocchi imposti dal Governo nazionale che, impedendo le assunzioni, hanno comportato non solo una fortissima riduzione del numero dei dipendenti comunali ma anche un significativo innalzamento della loro età media”, sottolinea il sindaco Massimo Zedda: “Solo la grande disponibilità del personale, accompagnata da un atteggiamento sempre collaborativo delle organizzazioni sindacali, ci ha consentito di mantenere livelli di efficienza”.

Per il 2017 è prevista l’assunzione di 34 nuovi dipendenti. Nel 2018 le assunzioni saranno 10 e nel 2019 dodici, per un totale di 56 unità nel triennio.

"Nella scelta dei profili professionali da mettere a concorso sono stati attivamente coinvolti tutti i servizi ed è stato aperto un confronto con le organizzazioni sindacali, le quali hanno condiviso, così come la Commissione Personale e Affari Generali, l’impostazione generale del piano triennale che mira ad assumere figure con mansioni direttive o comunque con particolari responsabilità, che rispondano all’esigenza di rafforzamento della funzionalità dell’ente”, spiega l’assessore al Personale Danilo Fadda: “In particolare per il 2017 saranno messi a concorso, previa attivazione delle procedure di mobilità, 5 posti di categoria D1, 26 posti di categoria C1, da suddividere tra personale tecnico e amministrativo–contabile e personale della Polizia Municipale col preciso obiettivo di garantire un sempre maggior presidio del territorio. Sui temi specifici della salvaguardia, della prevenzione e della tutela del territorio e dell’ambiente si è decisa l’assunzione di 3 figure di categoria D3".

Sono inoltre previste altre 8 assunzioni di agenti di Polizia Municipale a tempo determinato per i periodi in cui è maggiore l’afflusso di turisti e il numero di eventi e manifestazioni che interessano il territorio comunale.

A questo si aggiunge l’attivazione del recente cantiere sul condono edilizio che ha previsto l’assunzione per 24 mesi di 8 unità tra ingegneri, geometri ed esecutori amministrativi.

Per il sindaco Massimo Zedda “con queste assunzioni e con uno stanziamento di circa 2.000.000 di euro, intendiamo non solo confermare la centralità del cittadino attraverso una sempre più elevata e puntuale qualità dei nostri servizi, ma anche, in un momento nel quale l’emergenza sociale è costituita dalla mancanza di lavoro, offrire il nostro contributo al problema occupazionale”.