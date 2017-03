Giovani sardi e agricoltura, primo sos: "Certezze per iniziare". La Regione: "Sostegno dalle banche"

I primi contratti del bando "Terra ai giovani" sono già realtà, ma serve la benzina per evitare un brusco stop dopo pochi mesi. "Necessari aiuti economici per supportare l'inizio delle attività".







CAGLIARI - "Fra le nuove generazioni c'è un interesse crescente per fare impresa nel mondo agricolo. Ragazze e ragazzi che ho incontrato in occasione della firma dei contratti del bando 'Terra ai giovani', dove la Regione ha affidato in concessione centinaia di ettari di terre, hanno manifestato la necessità di avere strumenti finanziari che accompagnino con maggior incisività il proprio percorso di avvio delle nuove aziende". A dirlo è l'assessore regionale dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, intervenendo nella sala convegni del Banco di Sardegna a Cagliari durante l'incontro pubblico "Ente nazionale per il microcredito e Banco di Sardegna, accordo per la promozione e il sostegno delle micro imprese sul territorio".

Sul supporto ai giovani imprenditori agricoli, l'assessore spiega che "bisogna studiare e rendere presto operative azioni snelle e concrete che aiutino finanziariamente le aziende nei primissimi mesi di attività. Questi nuovi soggetti – aggiunge Caria – non hanno purtroppo grandi garanzie da poter mettere sul piatto della trattativa con gli istituti di credito. Ed è lì che la Regione deve continuare a fare la sua parte e le banche devono sostenere le nuove iniziative imprenditoriali". Caria ricorda gli importanti accordi siglati, per supportare le aziende agricole isolane, tra Regione e Banco: dai 7,5 milioni di euro stanziati sui Consorzi fidi all'ultimo accordo, firmato poche settimane fa e con 2,5 milioni di disponibilità finanziaria, riguardante i prestiti di conduzione agraria a tasso agevolato per le piccole e medie imprese. E infine, la collaborazione con l'Abia e la Sfirs sul sostegno alle anticipazioni per gli agricoltori rispetto ai finanziamenti del 'Programma di sviluppo rurale' dove, per la prima volta, è stata cancellata la stipula della fidejussione tra agricoltore e banca e sempre per la prima volta si arriva a una copertura dell'anticipazione fino al cento per cento del totale del finanziamento".