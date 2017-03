Regione, in vista concorsi per 95 nuove assunzioni

Si apre la stagione dei concorsi alla Regione. L'assessore del Personale Filippo Spanu ha infatti firmato il decreto che riguarda la mobilitā volontaria di tre dirigenti nell'ambito dell'amministrazione. E' un passaggio necessario per bandire i concorsi per le figure apicali e successivamente per tutte le altre figure professionali richieste.







Il Piano del Fabbisogno, approvato dalla Giunta Pigliaru nello scorso mese di dicembre prevede 95 nuove assunzioni solo nell'amministrazione (82 tra funzionari e istruttori tecnici e amministrativi e 13 dirigenti). Gli Enti e le Agenzie regionali, sulla base degli indirizzi dell'esecutivo, devono predisporre il proprio piano triennale del fabbisogno nel rispetto delle disposizioni legislative per limitare la spesa. Nel reclutamento troverà spazio anche il personale che per anni ha svolto attività lavorativa presso le amministrazioni del Sistema Regione e in possesso dei requisiti individuati dalla legge n.37 (norme per il superamento del precariato) approvata nello scorso mese di dicembre dal Consiglio regionale".

"Il decreto per la mobilità volontaria di tre dirigenti -dichiara l'assessore Spanu- è il primo atto con il quale l'esecutivo mantiene l'impegno di aprire la Regione a nuove forze e a nuove professionalità. Iniziamo con i dirigenti perché riteniamo che sia un ambito da rafforzare anche in vista del processo di riorganizzazione dell'apparato amministrativo che l'esecutivo a breve metterà in atto. La Giunta ritiene che quella dei concorsi sia la strada più importante e trasparente perché assicura a tutti l'opportunità di offrire un contributo per la crescita e il miglioramento complessivo dei servizi dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie".

Intanto nei prossimi giorni, sempre in attuazione del programma di reclutamento, sarà pubblicato l'avviso per l'assunzione di 33 lavoratori appartenenti alle categorie protette da inquadrare nella categoria C con profilo amministrativo.