Alla MEM il quarto appuntamento di “We are the champions!”

Quarto appuntamento per “We are the champions!” il ciclo di seminari di formazione dedicati ai finanziamenti diretti dell'Unione Europa. Giovedì 30 marzo a partire dalle 9,30, nello Spazio Eventi della MEM – Mediateca del Mediterraneo di Via Mameli 164 a Cagliari, prenderà il via “LIFE -Azione per l'ambiente e per il clima”.