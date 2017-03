Finanziamenti alle start up, Sardegna seconda in Italia

La Sardegna sul podio delle agevolazioni alle start up. L'isola è seconda soltanto alla Puglia per quanto riguarda i finanziamenti, erogati tramite bandi regionali e di altri enti, alle nuove imprese.







CAGLIARI - A fare una mappatura della situazione italiana è il portale Finanziamentistartup.eu i cui dati sono stati elaborati da un articolo del Sole 24 Ore. Secondo il quotidiano economico in Italia attualmente sono 103 i bandi che prevedono agevolazioni per le start up da parte di Regioni e altri enti territoriali. A primeggiare a livello nazionale è la Puglia che stanzia il budget più elevato: 370 milioni di euro tramite 9 bandi. Un gradino più giù c'è la Sardegna: 130 i milioni messi a disposizione attraverso 18 bandi.

"Questo dato - si legge - in parte riflette la dotazione finanziaria a disposizione delle Regioni, più corposa per quelle cosiddette 'svantaggiate'. Molte di queste misure, infatti, rientrano nei Por Fesr 2014/2020 (programmi attuativi del Fondo europeo di sviluppo regionale)".