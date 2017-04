L'artigianato isolano protagonista alla Triennale di Milano. "Passato e futuro" a 60 anni dalla prima esposizione

Mostra aperta dal 4 al nove aprile prossimi nel capoluogo lombardo. In vetrina i pezzi della collezione storica ex ISOLA. "Rilancio totale di un modello innovativo che sa disegnare il futuro".







CAGLIARI - "Past future – percorsi del craft design in Sardegna" è il titolo della mostra aperta dal 4 al 9 aprile prossimi alla Triennale di Milano nell'ambito della Design week 2017. Nasce dalla collaborazione tra Regione e Triennale e rientra tra le azioni del progetto regionale di valorizzazione dell'artigianato quale elemento costitutivo del patrimonio culturale della Sardegna e declinazione del prodotto turistico territoriale. L'esposizione presenta pezzi della collezione storica ex ISOLA, oggetti della collezione DOMO vincitrice del Compasso d'oro 2011 e installazioni multimediali sulle produzione contemporanee e sulla storia dell'artigianato sardo.

Per Barbara Argiolas, assessore regionale del Turismo, "portiamo alla Triennale quella che è la nostra creatività e il nostro saper fare – dice -, portiamo una terra autentica come la Sardegna che con suoi maistus isolani è capace di conservare le tradizioni ma anche di innovare le sue produzioni di design e contribuire a rendere famosa la Sardegna nel mondo. Questa mostra rende omaggio alla creatività degli artigiani isolani. A sessant'anni esatti dalla prima esposizione alla Triennale nel 1957, rilanciamo il progetto di un modello innovativo che ancora oggi sa disegnare il futuro. Past Future fa parte della strategia più complessiva di valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico: gli spazi ISOLA negli aeroporti, la vetrina online dell'artigianato artistico, la partnership con il Cagliari Calcio, la presenza su Amazon, solo per citare alcune azioni".

Le due curatrici di "Past future", Giuliana Altea e Roberta Morittu, sottolineano la portata culturale e identitaria dell'artigianato. "Quello che rende così affascinante l'artigianato sardo – spiega Giuliana Altea - è, al di là della qualità tecnica e della bellezza delle forme e dei colori, la stratificata sedimentazione di cultura che lo caratterizza. La mostra ha puntato a restituire proprio questa dimensione, affiancando agli oggetti le suggestioni di immagini video e di atmosfere sonore, in un allestimento per così dire 'corale', dove ogni elemento rimanda agli altri in un gioco di scambi e di richiami reciproci." Secondo Roberta Morittu, invece "l'avventura dell'ISOLA è stata importante perché si basava su un dialogo reale tra designer e artigiani. Il designer non si imitava a dare il progetto e a sparire subito dopo, ma seguiva da vicino le tessitrici, i ceramisti, le cestinaie. Questo dialogo – conclude - dà ancora frutto nel lavoro degli artigiani contemporanei, molto più autonomi di quelli di una volta ma anche stimolati a dare il meglio di sé dalla collaborazione con i designer."