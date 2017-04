L'evasione fiscale va al galoppo. Quella Irpef è da record: 35 miliardi in tre anni

Incremento del 19,7 per cento in appena trentasei mesi, il totale non versato rappresenta un "tesoretto-choc". Anche l'Iva sfugge ai controlli del fisco. In calo il trend dell'Irap.







Corre l'evasione Irpef da lavoro dipendente e autonomo: in soli tre anni registra un incremento del 19,7 per cento, passando da 29,5 miliardi di euro a 35,3 miliardi. La quota d'imposta non pagata che fa capo al lavoro autonomo e impresa passa da 25,5 miliardi a 30,2 miliardi (+18,2 per cento); mentre la parte non versata dal lavoro dipendente (irregolare) da 3,9 miliardi sale a 5,1 miliardi (+30,4 per cento). I dati contenuti nella relazione presentata dal Mef sull'economica non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, elaborati dall'Adnkronos, mostrano che dal 2011 al 2014 c'è stata una crescita in quasi tutte le categorie osservate. L'Iva rappresenta da sempre il punto debole del fisco italiano, con l'evasione che ammonta a circa un terzo dell'imposta potenziale. Il totale non versato ammonta a 40,1 miliardi nel 2011, così suddiviso: 32,3 miliardi non dichiarato e 7,8 miliardi dichiarato e non versato. Nel 2014 il totale è arrivato a 40,5 miliardi (+1 per cento), con la quota non dichiarata che scende a 32,1 miliardi e il dichiarato non versato che sale a 8,5 miliardi.

Si riduce, invece, la quota di Ires che sfugge al fisco, da 17,3 a 10,9 miliardi (-37,2 per cento). Le entrate contributive a carico del lavoratore dipendente non versate passano da 2,4 miliardi a 2,6 miliardi (+6,7 per cento); crescono di più le entrate contributive a carico del lavoratore che passano da 8 miliardi a 8,9 miliardi (+8,4 per cento). La somma delle entrate contributive non pagate passa da 10,4 miliardi a 11,3 miliardi (+8 per cento). In controtendenza il trend dell'evasione Irap, che nello stesso periodo registra una riduzione, passando da 8,9 a 8,4 miliardi (-6,2 per cento). Il risultato viene ottenuto grazia a una contrazione sia della quota d'imposta non dichiarata, che passa da 7,2 miliardi a 6,8, sia della quota non versata, che da 1,7 scende a 1,6 miliardi.

ADNKRONOS