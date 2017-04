Oreficeria sarda in vetrina alla Triennale di Milano. Dal 4 al 9 aprile i gioielli della collezione Piloni - LE FOTO

In mostra all'evento "Past future", nel capoluogo lombardo, anche alcuni "preziosi" dell'Università di Cagliari. "Ottima opportunità per far conoscere l'ateneo ad un appuntamento di prestigio".







CAGLIARI - In mostra alla Triennale di Milano anche alcuni gioielli della collezione Piloni dell'Università di Cagliari. Importante opportunità grazie alla mostra "Past future – percorsi del craft design in Sardegna", imbastita anche grazie all'impegno della Regione. Possibile visitarla dal 4 al nove aprile prossimi, nell'esposizione curata da Giuliana Altea e Roberta Morittu. In particolare, grazie all'interessamento della responsabile scientifica della collezione, Pamela Ladogana, ricercatrice di Storia dell'arte dell'ateneo, fanno parte dell'esposizione milanese alcuni straordinari tesori presenti nella collezione custodita in via Università: si tratta di un rosario settecentesco, alcuni porta reliquie e alcuni amuleti.

"È una grande opportunità", commenta la Ladogana, "per la ricaduta dell'immagine dell'Ateneo sul territorio e per il prestigio che la collezione acquisisce attraverso il prestito di opere ad una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale, quale è appunto la Triennale".