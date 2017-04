Dalla Bit alla Triennale. La Sardegna affascina il mondo in 2 vetrine internazionali

MILANO - Il 2017 si preannuncia positivo per il turismo della Sardegna, ma per fare un salto di qualità duraturo occorre programmare un'offerta più ampia, che sappia sfruttare i mesi di spalla alla stagione estiva e offra al viaggiatore il meglio dell'esperienza di vita in Sardegna. Lo ribadisce, a Milano, l'assessore regionale del Turismo, Barbara Argiolas, nel corso dei tanti incontri con gli operatori alla Borsa internazionale del turismo di Milano (Bit), in corso fino al cinque aprile prossimo.



GRANDE INTERESSE PER LA SARDEGNA - Il bilancio della Bit è dunque incoraggiante. "Abbiamo rilevato un grande interesse per il prodotto Sardegna – spiega Argiolas – e non solo per quanto riguarda il balneare. Con quello andiamo praticamente sul sicuro, come dice anche la classifica sulle spiagge italiane pubblicata oggi da Skyscanner. Ma l'Isola adesso è diventata appetibile anche per altre attività ed esperienze, non confinate ai mesi estivi ma utili per rafforzare i flussi nei mesi di spalla: l'enogastronomia, le attività outdoor e sportive, la cultura. E ci sono nuove agenzie e nuovi tour operator che vogliono puntare sulla Sardegna e su quanto può offrire ai viaggiatori".





GIÀ AL LAVORO SUL 2018 - La formula rinnovata della Bit e il suo spostamento da febbraio ad aprile impongono un cambiamento di paradigma a Regione e operatori. "La Fiera - continua la titolare del turismo - si svolge con la stagione praticamente ai blocchi di partenza: questo ci suggerisce di lavorare già sulla programmazione per il 2018 e negli incontri che ho avuto oggi con gli operatori italiani e stranieri, ma anche con i gestori degli aeroporti sardi ospitati nello stand della Regione, abbiamo ragionato di co-pianificazione proiettata sul prossimo anno". L'apertura al pubblico nella prima giornata della Bit e non più nell'ultima, quando gran parte degli operatori è già sulla via del ritorno, ha mandato un ulteriore segnale dell'attrattività della destinazione Sardegna: "Il nostro stand è stato preso d'assalto dai visitatori, grazie anche ad eventi come l'imminente Grande Partenza del Giro d'Italia del Centenario: la Sardegna rimane una meta di vacanza che affascina e, mediante un forte coordinamento con gli operatori e con porti e aeroporti, vogliamo renderla una opzione sempre più raggiungibile", dice Barbara Argiolas.



IL RUOLO CENTRALE DELLA REGIONE - Il ruolo della Regione è dunque quello di facilitare, tramite l'attività di promozione della Sardegna in Italia e all'estero, il lavoro degli operatori sui mercati obiettivo, "in un'ottica di collaborazione che permetta l'incremento dei flussi e il consolidamento di quelli esistenti. Ma il nostro lavoro – afferma l'esponente della Giunta regionale – non può essere rivolto solo all'esterno, deve facilitare l'estensione della stagione di chi fa turismo in Sardegna. Per questo, nelle prossime settimane presenteremo il bando per la destagionalizzazione al quale si sommano le misure messe in campo con la collaborazione dell'assessorato del Lavoro".



GLI APPUNTAMENTI IN FIERA - L'importanza dell'esperienza enogastronomica in Sardegna è stata oggi al centro dello showcooking dello chef Roberto Carcangiu, ospitato nel percorso tematico dedicato alle cucine regionali italiane dell'area A Bit of Taste. Carcangiu, presidente dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) davanti a una sala ha rivisitato un piatto simbolo della cucina sarda: la fregola, proposta con carciofi, bottarga, vongole e limone. Domani invece toccherà al capitano di un altro ambasciatore della Sardegna nel mondo: il capitano del Cagliari Calcio Daniele Dessena visiterà infatti alle 18 lo stand della Regione.



DALLA BIT ALLA TRIENNALE - La settimana milanese della Sardegna non si chiude però con la fine dell'edizione 2017 della Bit. Il cinque aprile, infatti, nell'ambito della Design week 2017 organizzata dalla Triennale, c'è l'inaugurazione della mostra "Past future – Percorsi nel craft design in Sardegna", un percorso nell'eccellenza dell'artigianato sardo nella tessitura, nell'oreficeria e nella ceramica voluto dalla Regione a 60 anni dalla prima presentazione dell'artigianato isolano nella prestigiosa cornice della Triennale. La mostra è visitabile fino al 9 aprile nella sede della Triennale, in via Alemagna 6.