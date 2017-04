Il mercoledì nero del trasporto aereo, in Sardegna cancellati cinquanta voli

CAGLIARI - Lo sciopero dei dipendenti Alitalia colpisce anche gli aeroporti di Cagliari e Alghero. Sono cinquanta complessivamente i voli cancellati da e per la Sardegna, soprattutto quelli che hanno come destinazioni e partenze le città di Milano e Roma [la lista completa delle cancellazioni]. La situazione è consultabile in tempo reale sui siti delle società di gestione degli aeroporti del capoluogo sardo e della città catalana rispettivamente Sogaer e Sogeaal. Dovrebbero essere confermati i voli nelle fasce di garanzia: dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

Il 92% dei passeggeri coinvolti, riferisce la compagnia Alitalia in una nota, è stato riprotetto su voli alternativi, oltre la metà dei quali con collegamenti in partenza il giorno stesso. Per limitare il più possibile i disagi, la compagnia invita tutti i viaggiatori in possesso di un biglietto per volare da questa sera alla mattina del 6 aprile, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall?Italia) o il numero +39.06.65649 (dall'estero), oppure contattando l'agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il biglietto. Sul sito alitalia.com è inoltre disponibile la lista completa dei voli cancellati.

LA PROTESTA. I motivi dello sciopero vengono invece spiegati dai sindacati. I lavoratori protestano "contro un piano industriale di Alitalia che prevede solo tagli, contro la richiesta di circa 2mila esuberi ed il taglio delle retribuzioni del personale navigante tra il 20 ed il 30%". A ribadire il concetto è il segretario nazionale della Filt, Nino Cortorillo: "lo sciopero, alla ripresa del confronto dal 6 aprile che si svolgerà in continuità fino al 13 aprile, ha l'obiettivo di modificare l'attuale posizione degli azionisti", dice.