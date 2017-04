Cagliari, la fiera cambia ma ci sarà anche quest'anno: dal 27 aprile al 2 maggio

"Sardegna in Fiera" Ŕ questo il nome della manifestazione che, dal 27 aprile al 2 maggio, sostituirÓ la vecchia versione della fiera internazionale della Sardegna ormai in pensione.







L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, si terrà in viale Diaza durante la settimana di Sant'Efisio dal 27 aprile al 2 maggio. Innovazione tecnologica, orientamento al lavoro, ambiente, agroalimentare e turismo, sport e cultura, casa, matrimonio, trasporti, infrastrutture e collegabilità, rientrano fra i temi che verranno sviluppati nelle giornate attraverso relatori istituzionali, delle associazioni di categoria e delle imprese private

"Sardegna in Fiera - si legge in una nota - rappresenta anche un momento di transizione verso un futuro di iniziative di valorizzazione del territorio che troveranno la loro completa realizzazione dal 2018 proprio in relazione alle sinergie fra le istituzioni pubbliche e nell’ambito di un più generale rilancio delle politiche dello sviluppo del territorio. La Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale hanno deciso inoltre di dedicare ciascuna giornata a specifiche tematiche che si approfondiranno attraverso convegni dedicati".