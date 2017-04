Cagliari, assunzioni al Comune: presto i concorsi per la ricerca di 42 dipendenti

Dopo il via libera al Bilancio comunale partiranno le procedure per assumere 42 nuovi dipendenti del Comune di Cagliari.







L'ha deciso oggi la giunta Zedda approvando il piano annuale di assunzioni per il 2017. Il voto odierno rientra nel piano triennale delle assunzioni approvato a marzo. «Prosegue l’iter sulle nuove assunzioni in Comune che ha avuto inizio lo scorso 10 marzo con l’approvazione del piano triennale da parte della giunta comunale», spiega l’assessore Fadda: «Subito dopo l’approvazione del bilancio procederemo con l’attivazione delle procedure di mobilità, così come richiesto dalla legge, e successivamente con l’indizione dei concorsi».

I RUOLI RICHIESTI. Le assunzioni riguarderanno 34 profili a tempo indeterminato e precisamente: tre funzionari di categoria D3 (1 geologo, 1 ingegnere idraulico e 1 funzionario tecnico), cinque istruttori direttivi di categoria D1 (1 istruttore direttivo socio-educativo; 2 istruttori direttivi amministrativi e 2 istruttori direttivi di ragioneria), 26 istruttori di categoria C (10 agenti di Polizia Municipale; 12 istruttori amministrativi contabili; 2 geometri o periti edile e 2 istruttori informatici).

A queste si aggiungono 8 assunzioni a tempo determinato per un periodo di 6 mesi per agenti di Polizia Municipale di categoria C.

«L’individuazione dei profili è avvenuta dopo una attenta analisi dei settori più in difficoltà a causa della carenza di personale», sottolinea l’assessore, «e tenendo presenti anche le richieste e le osservazioni delle organizzazioni sindacali. È doveroso sottolineare che le assunzioni previste nel 2017 e nel prossimo triennio non saranno comunque sufficienti a coprire per intero il fabbisogno di personale del nostro Comune: l’auspicio è quindi che le rivendicazioni che tutte le amministrazioni comunali stanno portando avanti presso il governo nazionale, finalizzate allo sblocco dei limiti del turn-over, trovino una risposta che ci consenta di compensare i numerosi pensionamenti degli ultimi anni e di offrire ai nostri concittadini servizi sempre più efficienti».