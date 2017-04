Campagne gelate in primavera. L'assessore all'Agricoltura: "Fenomeno preoccupante"

"Siamo molto preoccupati per il repentino cambiamento climatico che ha colpito in queste ultime ore la Sardegna, soprattutto per i problemi che potrebbero interessare le colture dei diversi territori dell'Isola".







Lo ha detto l'assessore dell'Agricoltura, Pier Luigi Caria, nel commentare l'improvviso abbassamento delle temperature che ha interessato la Sardegna. "Abbiamo subito attivato le strutture dell'Assessorato, e in particolare delle Agenzie agricole regionali dislocate sul territorio, - ha proseguito Caria - per monitorare la situazione con report diretti dalle zone maggiormente colpite, come i vigneti della Gallura, anche attraverso il confronto con agricoltori e allevatori. Nei prossimi giorni - ha concluso l'assessore - riusciremo sicuramente ad avere un quadro più chiaro su cui baseremo i nostri futuri ragionamenti".

L'assessorato regionale ha incaricato l'Agenzia agricola Argea per l'avvio delle verifiche sui danni causati dalle gelate in Gallura. "Invitiamo le imprese agricole a inviare tempestivamente le segnalazioni dei danni subiti ai Comuni competenti per territorio, specificando la tipologia delle criticità che hanno interessato le produzioni agricole, gli allevamenti e le strutture aziendali".

I Comuni interessati, nel rispetto della disciplina sull'accertamento dei danni prevista dalla normativa, raccolgono e conservano le segnalazioni pervenute e comunicano quindi i dati al servizio territoriale di Argea, entro 10 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso. La modulistica in uso e la procedura sono scaricabili dal sito della Regione.