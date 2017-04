Interventi milionari, piano di rilancio del Nuorese al via. Entro l'estate ok ai primi progetti

I milioni ci sono già (55), adesso bisogna dar gambe alle idee. Regione, Provincia e Comune barbaricino pronti a far scattare il semaforo verde alle prime opere entro un mese. "Interventi essenziali per l'economia".







NUORO - La valutazione dei primi progetti inseriti nel piano di rilancio del Nuorese e la definizione degli interventi sull'area vasta di Nuoro sono state al centro di una riunione della segreteria della cabina di regia a cui hanno preso parte gli assessori degli Affari Generali Filippo Spanu e della Cultura Giuseppe Dessena, l'amministratore della Provincia Costantino Tidu ed il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu. Condivisa, nell'incontro, un'agenda dei lavori con cronoprogramma da sottoporre alla Cabina di Regia. L'obbiettivo è quello di arrivare alla sottoscrizione entro la fine del prossimo mese di maggio del primo degli accordi, dando così piena operatività a importanti interventi.

"Il prossimo 12 maggio i progetti - spiega l'assessore Spanu - saranno portati, per l'ultima verifica, all'attenzione della cabina di regia. Nei giorni successivi è prevista l'approvazione della relativa delibera da parte della Giunta regionale e degli locali interessati per poi arrivare, in tempi brevissimi, alla sottoscrizione dell'accordo". Spanu ribadisce la valenza strategica del Piano di Rilancio del Nuorese "ormai in una avanzata fase di attuazione".

Nel corso della riunione esaminato anche il piano per lo sviluppo dell'area vasta di Nuoro che prevede interventi significativi in particolare nei campi della cultura, delle infrastrutture e dell'università. Su questo tema sono in programma altri incontri nelle prossime settimane per i necessari approfondimenti. "Si tratta di interventi - sottolinea l'assessore Dessena - che la Giunta considera essenziali per la crescita economica e sociale del territorio nuorese. Pensiamo alla formazione qualificata dei nostri giovani che devono studiare in ambienti più confortevoli perché anche da questo aspetto dipende il loro futuro".