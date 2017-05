Cagliari, i numeri dell'aeroporto: "Ad aprile traffico record, più 20% rispetto al 2016"

L’avvio della stagione estiva evidenzia un trend nettamente positivo per il pricipale scalo della Sardegna. I dati sono della Sogaer società che gestisce l'aeroporto di Cagliari - Elmas. Dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 i passeggeri in arrivo e partenza al ‘Mario Mameli’ sono stati in totale 940.676 (+7,65% rispetto al 2016). I passeggeri che hanno volato sulle direttrici nazionali sono stati 817.653 (+5,65%), 123.023 (+23,18%) quelli che hanno optato per le rotte internazionali. Numeri che, confrontati con quelli dello scorso anno, mostrano un incremento del 20,41% nel traffico totale, ottenuto anche grazie all’ottima performance di aprile dei voli internazionali che crescono del 47,38%.

Gabor Pinna, vice presidente di Sogaer, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha così commentato i dati di traffico dello scalo: “Il nostro auspicio è quello di confermare il trend di crescita registrato nei primi quattro mesi dell’anno per tutto il 2017. Abbiamo operato – sottolinea Gabor Pinna – per consolidare e ampliare il panorama delle compagnie aeree presenti sullo scalo. In questa stagione estiva appena

iniziata saranno infatti 36 i vettori presenti, per un totale di 78 destinazioni servite, tra cui 55 internazionali per un totale di 20 Paesi collegati all’Aeroporto di Cagliari. L’offerta di posti sui mercati internazionali salirà del 41% rispetto al 2016. Il principale obiettivo di Sogaer è quello di incrementare le rotte e far crescere in misura significativa il numero di passeggeri in transito a Cagliari”.

“Quest’estate sarà possibile volare da Cagliari verso un gran numero di destinazioni, alcune di queste servite da più compagnie: la Summer 2017 si caratterizza per un’offerta maggiormente diversificata ai viaggiatori in termini di orari, frequenze e tariffe”, ha concluso Pinna.