Tasse, all'Agenzia delle Entrate i conti non tornano: in arrivo 2.500 lettere ai sardi 'smemorati'

L’Agenzia delle Entrate va di nuovo incontro agli “smemorati” della dichiarazione: in base ai dati in suo possesso, infatti, sarebbero 2.602 i residenti in Sardegna che nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte i redditi percepiti nel 2013 e che saranno avvisati di questa anomalia tramite una comunicazione recapitata via Pec o via posta ordinaria.