Il mercato dell'usato auto continua la sua crescita trainato dalle vendite online

l mercato dell'usato auto continua a crescere anche in questo primo scorcio di estate 2017. Secondo l'ormai consueto bollettino Auto-Trend stilato dall'Automobile Club d'Italia, infatti, il mese di giugno ha fatto registrare un ennesimo balzo in avanti per ciò che concerne i passaggi di proprietà delle autovetture usate. Quest'ultimi, scorporati naturalmente dalle minivolture, fanno registrare un incremento del 5,3% su base mensile, un dato che tradotto in numeri concreti significa ben 123 auto usate vendute ogni 100 nuove immatricolazioni.