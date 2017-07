Vino a fiumi, cibo e divertimento nel Corso Vittorio. A Cagliari 48 ore dedicate a Bacco, centinaia di espositori

CAGLIARI - Venerdì 21 e sabato 22 luglio prossimi nel Corso Vittorio Emanuele II dalle 19 oltre 200 etichette provenienti da tutto il mondo. Tutto pronto per il Cagliari International Wine & Food Festival. Vino, buon cibo, cinema e divertimento. Questo fine settimana a Cagliari ce ne sarà davvero per tutti i gusti, internazionali perfino. E fra un tuffo nelle acque cristalline del Poetto e uno nel mare delle iniziative che si avvicendano abbondanti e gradevoli nel capoluogo, nel Corso Vittorio Emanuele II si può andare alla scoperta di 62 cantine, oltre 200 etichette, molte delle quali sarde, e conoscere i produttori provenienti da tutto il mondo.



Tutto è pronto, dunque, per la due giorni di Cagliari International Wine & Food Festival di venerdì 21 e sabato 22 luglio. Un'imperdibile appuntamento con le eccellenze vitivinicole e realizzazioni gastronomiche da degustare attraverso inediti percorsi sensoriali arricchiti dalla presentazione del film “The Duel of Wine”, con Charlie Arturaola, ospite d’onore della kermesse, e Gianfranco Vissani, noto chef. "Corso Vittorio si conferma sempre più una cornice d'eccezione per eventi e manifestazioni di livello”, osserva l'assessore comunale alle Attività proddutive, Marzia Cilloccu. "E dopo giovedì di Notti Colorate, Cagliari International Wine & Food Festival saprà ulteriormente promuovere il territorio e la città attirando numerosi visitatori e turisti, ma anche a livello mediatico. Meglio lasciare l'automobile parcheggiate e utilizzare i mezzi pubblici".



“Il programma è ricco e articolato”, sostiene Mario Bonamici, presidente Aps Promo Eventi. Si parte il venerdì con un seminario (da mezzogiorno fino alle 18) riservato agli operatori del settore. Dalle 19 via alle degustazioni: fino a mezzanotte chiunque vorrà, potrà assaggiare le prelibatezze provenienti da numerose nazioni, dalla Spagna alla Georgia, dal Libano all'Argentina, dal Cile all'Uruguay. E fra i prodotti di diverse regioni italiane, "non possono ovviamente mancare le tante eccellenze di Sardegna e cagliaritane preparate dagli esercenti del Corso", come spiega Emanuele Frongia, vicepresidente provinciale Confesercenti.