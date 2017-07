L'estate 2017 degli italiani? Soprattutto in Sardegna. Alghero, Olbia, Pula e Villasimius fanno il pienone

CAGLIARI - Nell'estate 2017 i viaggiatori italiani si "dividono" tra mare e montagna. Le prenotazioni degli hotel lo confemano: arrivi soprattutto dal centro nord: la Sicilia è la meta preferita, a seguire Puglia e terzo gradino del podio per la Sardegna, che si difende molto bene. La montagna si riconferma l’alternativa preferita alle località balneari. “Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare”, se poi il mare è quello italiano (e sardo) la vacanza non può che essere a 5 stelle. Per alcuni le ferie sono già cominciate, per altri l’attesa è ancora lunga e viene ingannata con fine settimana balneari dove poter ricaricare le batterie in vista della torrida settimana lavorativa.

Quali sono le mete più ambite per l’estate 2017? Dalle analisi di un motore di ricerca di viaggi, la Sicilia, in particolare, domina la classifica con il 31% di prenotazioni provenienti dal Centro e e il 26% dal Nord : San Vito Lo Capo, Siracusa, Trapani e Palermo si confermano le più amate del centro-nord grazie alle loro splendide ambientazioni che incantano i viaggiatori. A seguire, di poco, la Puglia. Stabili le prenotazioni per la Sardegna (23% Centro e 17% Nord), in particolare nelle più belle località del cagliaritano come Pula e Villasimius, ma anche nelle rinomate e mondane Olbia e Alghero, meta per eccellenza di numerosi vip italiani e internazionali. E l'estate non è fatta solo per oziare in spiaggia: spazio a trekking, downhill, arrampicata. In cima alle preferenze degli italiani rimangono gli hotel, più attrezzati per famiglie con bambini, ma anche tipici bed & breakfast e case vacanza per vivere tutte le sfumature delle località.