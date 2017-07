Supporto psico-sociale e inserimento lavorativo per migranti richiedenti asilo. Caritas di Cagliari capofila di progetto internazionale

La realtà diocesana inaugura un percorso "per l'integrazione e l'accoglienza" dei richiedenti asilo. Il finanziamento arriva dalla fondazione della Coca-Cola. "Bisogna seguire le parole di Papa Francesco".







CAGLIARI - La Caritas stessa lo definisce "un nuovo, importante progetto per l’integrazione e l’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale". Si tratta di un'iniziativa di Caritas Italiana, Caritas Austria e l’associazione greca Arsis, pronte a lavorare in sinergia "per rafforzare le numerose attività di accoglienza ed integrazione già svolte diffusamente nei rispettivi paesi".

Il progetto si chiama "Pier". Undici Caritas diocesane in Italia (Aversa, Benevento, Cagliari, Capua, Conversano, Firenze, Genova, Saluzzo, Pescara, Ragusa, Palermo) sono pronte ad incrementare corsi di lingua italiana, azioni di supporto psico-sociale ed inserimenti lavorativi a beneficio dei rifugiati e anche distribuire migliaia di kit "warm up" alle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare e alle Caritas che operano nei porti di sbarco. Il progetto, finanziato dalla Coca Cola Foundation, "è un ulteriore importante segno di attenzione all’attività umanitaria svolta dalle organizzazioni Caritas in tutta Europa". Con "PIER" Caritas Italiana e le Caritas diocesane "intendono ribadire quanto Papa Francesco ha voluto ricordare affermando la sua vicinanza a coloro che si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio con adeguati interventi di sostegno, testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea. La presentazione ufficiale, alla presenza dell'arcivescovo di Cagliari, Arrigo Miglio, del prefetto del capoluogo sardo, di un rappresentante della Regione, Manuela De Marco di Caritas italiana, Agata Forys di Caritas Austria e del direttore della Caritas diocesana di Cagliari, don Marco Lai, è prevista il 25 luglio prossimo.