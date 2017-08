Alitalia è sul mercato. Compagnia aerea in vendita, offerte cercasi fino al 2 ottobre

Pubblicato da Alitalia il bando per la presentazione di offerte vincolanti che dovranno essere presentate entro il 2 ottobre prossimo. Il bando, che è stato pubblicato oggi sia sui principali quotidiani nazionali e internazionali sia sul sito dell'aviolinea, prevede due soluzioni percorribili: la cessione unitaria dell'azienda o la cessione separata della parte aviation e della parte handling. In caso di parità di condizioni, il bando stabilisce che siano considerate preferibili le offerte sul lotto unico.

Tabella di marcia serrata per la procedura di vendita. Il nuovo bando di gara fissa per il 7 agosto fino alla mezzanotte del 15 settembre prossimo il termine per l'invio da parte dei potenziali acquirenti delle manifestazioni di interesse all'advisor Rotschild. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della manifestazione di interesse, i commissari straordinari, tramite l'advisor, comunicheranno al soggetto, che risulti in possesso dei requisiti richiesti, l'ammissione alla procedura trasmettendo un'apposita lettera che regolaanche l'ammissione alla data room. Il termine ultimo, uguale per tutti i soggetti ammessi alla procedura indipendentemente dalla rispettiva data di accesso alla data room, per la presentazione delle offerte vincolanti è fissato per il 2 ottobre prossimo. La successiva fase di miglioramento delle offerte vincolanti si conclude entro il 5 novembre prossimo.

Il bando apre, poi, come previsto, all'ingresso di nuovi candidati. Ai soggetti ammessi è consentito, nel corso della procedura, costituire e/o modificare cordate, anche unendosi a soggetti che non abbiano risposto all'invito a manifestare interesse, secondo termini e modalità che saranno successivamente comunicati.

ADNKRONOS