Pastori sardi in marcia su Cagliari. Maxi corteo dalla Fiera a viale Trento: "Pigliaru, tempo scaduto"

CAGLIARI - La protesta va in scena in una caldissima mattina di agosto. Non solo dal punto di vista meteorologico, però. I pastori sardi, con la manifestazione che taglia in due Cagliari, hanno un obbiettivo: incontrare Francesco Pigliaru, e sbloccare tante, troppe questioni che attanagliano il mondo agricolo isolano. A sfilare anche operai, studenti e sindaci. La manifestazione si annuncia, come sempre quando riguarda i pastori, pacifica. Almeno nelle intenzioni iniziali. La conclusione della "marcia su Cagliari" è l'incontro con il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e l'assessore regionale dell'Agricoltura, Pier Luigi Garau. Un faccia a faccia con una delegazione del Mps che sarebbe già stato messo in agenda dai due politici (in forse la presenza di Pigliaru).

E, con molte tra le principali strade chiuse per consentire il regolare svolgimento del corteo, ecco tutti i divieti: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e del divieto di transito nelle vie: Roma Lato Portici (tra la piazza Amendola e il Largo Carlo Felice), Porcile (tra la via Roma lato Portici e la via Cavour), Lepanto (tra la via Roma lato portici e la via Cavour), Cavour (tra la via Lepanto e la via Porcile), piazza Anselmo Contu (su tutta la Piazza). Su tutte le strade che confluiscono nella via Roma lato portici istituito solo il divieto di transito all'altezza della via Sardegna. Divieti non operativi nei confronti dei mezzi autorizzati.