Cagliari, a luglio record storico di passeggeri all'aeroporto

Il mese appena trascorso si chiude con un incremento del 13,80% rispetto al luglio dello scorso anno. Il picco massimo è stato raggiunto nella giornata del 29 luglio con 22.565 passeggeri; in altre due giornate ci si è avvicinati di molto alla stessa cifra.

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2017, tra arrivi e partenze, i viaggiatori transitati nel principale scalo aereo sardo sono stati 2.288.581, ben 251.043 in più rispetto ai primi sette mesi del 2016, per una crescita di traffico pari a +12,32%. Nello stesso periodo, in evidenza l’incremento dei passeggeri trasportati su voli internazionali: +35,10% rispetto al 2016, per un totale di 461.286 unità. I transiti sui voli nazionali crescono del 7,74% (1.827.295 passeggeri). I movimenti degli aeromobili registrano un +8,99%.

La performance del luglio 2017 all’Aeroporto di Cagliari è dovuta alla crescita dei passeggeri internazionali che sono stati 149.862, ovvero +38,75% rispetto al luglio dello scorso anno, e al volume dei viaggiatori sulle rotte nazionali salito del +6,39%. “Siamo estremamente soddisfati per il risultato storico raggiunto” ha dichiarato il presidente Sogaer Gabor Pinna. “Ora dobbiamo lavorare per consolidare il traffico su tutti i 12 mesi. Siamo certi che il bando per la destagionalizzazione che l’Assessorato Regionale al Turismo sta per lanciare rappresenti un’ottima base di partenza per creare i presupposti di una ulteriore crescita dell’Aeroporto di Cagliari e di tutta la Sardegna. All’Assessorato Regionale al Turismo va tutto il nostro apprezzamento per il lavoro svolto in tempi rapidi”.