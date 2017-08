Rwm di Domusnovas, dalla fabbrica arriva l'urlo degli operai: "Riconversione? Tutta ipocrisia. Siamo lavoratori onesti"

"Non tolleriamo che un autocostituitosi Comitato, una Giunta o un Consiglio comunale, personaggi politici o altri ci strumentalizzino a soli fini di loro propaganda personale o elettorale o per sedicenti motivazioni pacifistiche. Nessuno di noi è interessato ad alcuna "riconversione". Non vogliamo essere trascinati in vertenze che, anche in questo territorio, evocano solo scenari negativi, ma vogliamo solo continuare a lavorare onestamente e serenamente, come abbiamo sempre fatto, nel rispetto delle leggi". È uno tra dei principali passaggi della lettera scritta dai 270 lavoratori e lavoratrici dello stabilimento Rwm Italia di Domusnovas e i 104 dello di quello di Ghedi, in risposta alle "discussioni e marce, oggetto di Consigli e risoluzioni di amministrazioni comunali, oltre che vero e proprio bersaglio di accanimenti mediatici e iniziative dal contenuto politico".