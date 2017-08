Servizio civile, cambia (quasi) tutto. Procedure più snelle ma selezione serrata

Al via la riforma, agli enti richiesti livelli di qualità più alta. Nei fatti, una piccola rivoluzione. Per presentare tutti i progetti c'è tempo fino al 30 novembre prossimo.







Al via la riforma del Servizio civile universale, con la pubblicazione sul sito ufficiale della circolare che disciplina le modalità di iscrizione degli enti all’albo unico di Servizio civile universale a seguito della riforma approvata a marzo scorso. "La circolare, emanata con il parere favorevole della Consulta, consentirà di elevare il livello qualitativo del Servizio civile universale e di renderlo maggiormente rispondente alle nuove sfide", informa una nota del ministero del Lavoro.

Procedure più semplici, livelli standard di qualità più alti richiesti agli enti, con particolare riferimento alla capacità organizzativa e possibilità di impiego dei volontari, caratterizzata anche da figure di responsabili maggiormente qualificate; migliore capacità progettuale degli enti, connessa anche alla maggiore dimensione organizzativa degli stessi, salvaguardia della specificità regionale con la previsione, nell’Albo di Servizio civile universale, di sezioni regionali e delle province autonome, sono alcune delle novità introdotte con la circolare.

E, ancora, nel nuovo Servizio civile universale l'iscrizione all’albo è senza vincoli temporali e c'è l'impegno a ridurre i tempi di conclusione del procedimento di iscrizione all’Albo unico entro i 120 giorni. Inoltre, è stato pubblicato l’avviso di presentazione dei progetti, con il parere favorevole della Consulta nazionale da realizzarsi nel 2018. I progetti potranno essere presentati dal 4 settembre al 30 novembre 2017. Diversi gli elementi di novità coerenti con la sperimentazione del Servizio civile universale. In particolare, si dà attenzione alle nuove norme relativamente a: flessibilità della durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi,svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese Ue o, in alternativa, possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l’accesso al mondo del lavoro, priorità per l’ impiego dei giovani con minori opportunità.

"Queste tre novità contenute nell’avviso per i progetti 2018 cominciano a dare forma al Servizio civile universale. In particolare si vuole dare un respiro europeo al Servizio civile, facilitare un collegamento con l’inserimento nel mondo del lavoro e favorire l’inclusione sociale dei giovani più svantaggiati", così si legge nella nota del ministero del Lavoro.

