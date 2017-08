Appalti, lieve ripresa in Sardegna ma tengono solo i maxi bandi Anas e Abbanoa. Male i piccoli lavori

Appalti pubblici, lievi segnali di ripresa del mercato in Sardegna: bandi in crescita nei mesi estivi, ma a tenere sono solo i maxi appalti banditi dai grandi committenti Anas e Abbanoa.







CAGLIARI - Dopo un disastroso 2016 in cui sono stati toccati i livelli minimi degli ultimi 15 anni, nel corso dell’estate il mercato regionale dei lavori pubblici mostra qualche tentativo di ripresa: dopo il risultato esternamente modesto dei primi quattro mesi del 2017 a maggio sono risultati in crescita sia il numero che l’importo dei bandi di gara per opere pubbliche in Sardegna (64 gare promosse per 146 milioni). Il trend espansivo del numero delle gare promosse è proseguito anche a giugno (69 i bandi pubblicati) e la spesa, sebbene in flessione rispetto al mese precedente, si è mantenuta su livelli assai superiori rispetto alla capacità media mensile espressa da gennaio 2016 fino ad aprile 2017 (121 milioni contro i 33 dei precedenti 16 mesi).

“I segnali che giungono dai mesi estivi segnalano una leggera ripresa del mercato , commentano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di CNA Costruzioni – tutta da addebitare alla crescita dei lavori nella fascia superiore ai 5 milioni di euro, nello specifico tre maxi appalti da 45 milioni ciascuno promossi dell’Anas per la messa in sicurezza a adeguamento della SS131 e sette appalti promossi da Abbanoa di importo compreso tra 4,9 e 15,1 milioni per lavori e servizi relativi alla gestione attiva ed efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico integrato. Purtroppo rileviamo che - al di fuori dei comuni - la pubblica amministrazione regionale e i grandi committenti nazionali fanno poco per dare opportunità al sistema delle piccole imprese, favorendo la concentrazione del mercato con la messa in gara dei maxi appalti”.

L’analisi della Cna sulle diverse tipologie dimensionali evidenzia la persistente caduta del mercato per le classi di lavori più piccole: in sei mesi sono stati censiti 284 bandi sotto i 5 milioni per una somma inferiore a 90 milioni, quantità in calo del 35% rispetto al primo semestre 2016.

Viceversa sopra tale soglia l’attività dei committenti è in ripresa. Ma come osservato si tratta di due soli soggetti, Anas e Abbanoa e di importi rilevanti, a definire così un mercato concentrato in poche specifiche opportunità. Le più grandi gare di tutto il periodo risultato promosse proprio tra maggio e giugno. Le prime sono i tre lotti da 45 milioni ciascuno per la messa in sicurezza a adeguamento sulla Statale 131 dal chilometro 108+300 al 209+500. Seguono i due appalti per 11 lotti complessivi per la gestione delle attiva e l’efficientamento delle infrastrutture a rete del servizio idrico integrato.

I Municipi sono i committenti per i quali i segni di modesta ripresa del mercato stentano a farsi sentire: nel corso dei primi sei mesi dell’anno i comuni sardi hanno dimezzato il livello della domanda rispetto al periodo corrispondente del 2016 (-47% le gare e -46% la cifra d’affari a base di gara). Per gli altri enti territoriali invece si osserva una crescita generalizzata della spesa, particolarmente importante per le Province che registrano anche, unico caso tra il gruppo di committenti, un aumento del numero di gare promosse. Per le Aziende Speciali l’aumento della spesa deriva dalle gare di Abbanoa, mentre non si arresta la riduzione delle opportunità, similmente a quanto registrato dalla Regione.

Tutto positivo invece il bilancio per le Grandi Committenze, che vedono crescere il numero grazie all’amministrazione centrale e la spesa grazie all’Anas, che era stato inattivo nei primi quattro mesi dell’anno. Ancora nulla invece l’attività delle Ferrovie nell’isola nell’anno in corso.